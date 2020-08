Equipamento alternativo é um "ex-libris ao quadrado"

"Uma conjugação de dois amarelos marcantes – com as mangas e a gola num tom mais quente - e um padrão geométrico que desafia o olhar dos mais atentos. Os pormenores fazem toda a diferença, e dão uma singularidade a esta camisola que vai valer a pena observar bem de perto. Um conjunto que fica completo com calções pretos e meias amarelas", é assim que o Rio Ave descreve o seu equipamento alternativo.





A apresentação do referido equipamento decorreu no Museu das Rendas de Bilros, "um ex-libris" da cidade de Vila do Conde, com a presença dos 'modelos' do plantel principal, Aderllan Santos, Toni Borevkovic e Carlos Mané."Os bilros que vão sendo manuseados freneticamente pelas experientes artesãs acertam o ritmo para a próxima temporada. Um verdadeiro ex-libris ao quadrado, que une a cultura, história e tradição à excelência e encanto do desporto-rei", concluiu o emblema rioavista no seu site oficial.