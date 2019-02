Espaço livre para Filipe Augusto

O Rio Ave já prepara a sucessão de João Schmidt que, tal como Record escreveu na edição de ontem, está de malas feitas para reforçar os japoneses do Kawasaki Frontale. O médio brasileiro deixa em aberto um lugar na estrutura da equipa – foi um dos titulares indiscutíveis ao longo da temporada – que poderá ser entregue a Filipe Augusto.

De regresso ao Rio Ave neste mercado de inverno, Filipe Augusto prepara-se para voltar a assumir um papel de relevo no processo de jogo da equipa, a exemplo do que aconteceu nas suas anteriores épocas nos Arcos, no Sp. Braga e até, pontualmente, no Benfica. O facto de não competir oficialmente desde 11 de novembro, no Alanyaspor, poderá atrasar a sua integração no onze, mas o mais provável é Daniel Ramos dar-lhe a titularidade, mais cedo ou mais tarde. Tarantini e Leandrinho são as outras possibilidades à disposição do treinador para acompanhar Jambor no duplo pivô do Rio Ave.

Trio às ordens

O treino de ontem ficou marcado pela integração dos últimos três reforços de inverno: Carlos, Messias e Ahmed Said. Os titulares frente ao Tondela fizeram apenas trabalho de recuperação. Fábio Coentrão, Gabrielzinho, Borevkovic, Gelson Dala, Joca e Nuno Santos continuam a recuperar das respetivas lesões.