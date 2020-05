Esperança por Jambor

Lesionado gravemente num jogo com o V. Setúbal, em novembro, com uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Jambor, dado o reagendamento do campeonato, tem boas possibilidades de ainda jogar esta época.





O médio já vai treinar com bola no regresso aos trabalhos e, aos poucos, integrará o treino coletivo à medida que o plantel orientado por Carlos Carvalhal for preparando o progressivo regresso à competição.