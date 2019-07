Está tudo bem com Tarantini

Tudo bem com Tarantini, que ontem já se treinou com os companheiros, depois do choque com Matheus Reis que o obrigou a sair mais cedo do particular frente ao V. Guimarães.

Também Said saiu com queixas do jogo de anteontem, mas o avançado não tem nada de grave, apesar de ter ficado em repouso devido a um traumatismo no joelho esquerdo.

Recorde-se que o Rio Ave promove amanhã a apresentação oficial da equipa, que começa às 18h30, seguindo-se o jogo com o Santa Clara. As entradas são gratuitas, mas todos devem levantar bilhete.