Estádio do Dragão poderá ser a ‘casa’ do Rio Ave

O Rio Ave gostaria de jogar no Estádio dos Arcos e, por isso mesmo, solicitou à Liga a vistoria ao seu recinto, a qual irá acontecer ao longo do dia de hoje. No entanto, e de acordo com informações recolhidas por Record, será muito complicado que o estádio vila-condense – que tem o nível 3 – seja aprovado por DGS, Liga e FPF.





Nesse sentido, sabe o nosso jornal, a hipótese mais forte nesta altura para a formação de Carlos Carvalhal passa pela utilização do Estádio do Dragão. Esta será, aliás, uma alternativa vista com bons olhos pela estrutura do Rio Ave face às contingências atuais.