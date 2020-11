Estão desfeitas as dúvidas: Rio Ave vai mesmo jogar no campo do Monção

As dúvidas que se criaram ao longo dos últimos dias sobre o palco que iria receber o Monção-Rio Ave, no próximo domingo, acabam de ser desfeitas. O duelo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal vai mesmo realizar-se no Estádio Manuel Lima, a casa do clube do alto Minho.





Os responsáveis do Rio Ave fizeram uma derradeira vistoria na tarde desta quinta-feira e foi esta a conclusão da visita, ainda que o relvado esteja em más condições e, inclusive, com areia visível. A alternativa era o sintético do Campo da Tomada, igualmente no concelho de Monção, mas o seu estado também não era do agrado dos rioavistas.O encontro entre Monção e Rio Ave está agendado para este domingo, às 14h30, no Estádio Manuel Lima.