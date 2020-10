Estreia de Coentrão não será frente ao Benfica: «Está melhor do que poderíamos esperar»

Fábio Coentrão foi o derradeiro reforço do Rio Ave para a nova temporada, depois de ter estado toda a época 2019/20 sem competir. E é por isso que o experiente jogador ainda precisará de mais algum tempo para recuperar a melhor forma física, como explicou Mário Silva.





"O Fábio foi um jogador que entrou recentemente e tem demonstrado nestas duas semanas grande profissionalismo. Neste momento ainda está a readquirir índices físicos que lhe permitam competir ao mais alto nível. Teve uma época sem competição e, apesar do profissionalismo e de eu sentir que ele está melhor do que poderíamos esperar de um jogador que esteve um ano sem competir, precisa de mais algum tempo para recuperar esses índices físicos", explicou o treinador do Rio Ave.Na conferência de imprensa, o técnico foi ainda instado a comentar o mercado, garantindo estar plenamente satisfeito com o grupo que tem às suas ordens: "Felizmente fechou, para todos é importante e estamos muito satisfeitos, eu pessoalmente estou muito satisfeito. Temos qualidade, jogadores muito competitivos, jogadores que querem triunfar. Temos todas as condições de ter suceso e fazer um bom traalho esta época".A aquisição de Fábio Coentrão acabou por se tornar necessária em virtude do processo disciplinar aplicado pelo Rio Ave ao brasileiro Matheus Reis. "Cabe-me treinar os que estão à minha disposição e, para nós esse é um assunto encerrado", apontou Mário Silva.