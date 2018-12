Evolução positiva anima trio de lesionados

Nuno Santos, Joca e Ronan continuam afastados das opções do técnico José Gomes, todavia deram esta quinta-feira um passo em frente no processo de recuperação das respetivas lesões.Os dois primeiros procuram o regresso à competição, depois de terem contraído uma rotura de ligamentos durante a pré-temporada. Nuno Santos e Joca têm feito o trajeto de recuperação em simultâneo e, no treino desta quinta-feira, subiram ao relvado para fazer algum treino específico. A recuperação total ainda demorará mais algum tempo, mas os jogadores estão no bom caminho.Já Ronan está mais perto de voltar ao ativo, tendo trabalhado ao lado dos companheiros durante uma parte do apronto. Porém, ainda não fez exercícios com bola. Ronan recupera de uma operação à perna direita, realizada em agosto.