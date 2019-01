Fábio Coentrão amplia opções

A receção ao V. Setúbal vai marcar a estreia do internacional português Fábio Coentrão no leque de opções à disposição do técnico Daniel Ramos, uma vez que o avançado não integrou a comitiva que na última jornada defrontou o Benfica devido a castigo.

Na mesma medida, o lateral Matheus Reis, que apresentou queixas de dores musculares no jogo disputado no Estádio da Luz, também integrou os trabalhos com o plantel sem limitações e está operacional para o embate frente aos sadinos, ao passo que Tarantini, Gelson Dala, Joca, Nuno Santos, Borevkovic e Diego Lopes são baixas confirmadas devido a questões físicas.