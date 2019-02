Fábio Coentrão de regresso aos convocados do Rio Ave

Fábio Coentrão regressou esta quinta-feira aos convocados do Rio Ave para o jogo desta sexta-feira, frente ao Santa Clara, da 22.ª jornada da Liga NOS.O internacional português esteve de fora das opções das últimas jornadas, por estar a recuperar de lesão, mas regressa agora às contas do técnico Daniel Ramos, devendo ser integrado no onze inicial.Fora do leque dos eleitos continuam os lesionados Borevkovic, Gelson Dala, Leandrinho, Joca e Nuno Santos, enquanto o médio Jambor, que esteve alguns dias desta semana sem treinar por gestão de esforço, foi integrado na convocatória.Apesar de não vencerem no seu estádio há sete jornadas consecutivas, os vila-condense vêm de uma vitória (1-0), na última ronda, no terreno do Portimonense.O Rio Ave, oitavo classificado com 28 pontos, recebe esta sexta-feira o Santa Clara, 10.º com 24, numa partida agendada para as 20:30, em Vila do Conde.Léo Jardim e Paulo Vítor.Matheus Reis, Rúben Semedo, Nélson Monte, Buatu e Nadjack.Tarantini, Diego Lopes Filipe Augusto e Jambor.Murilo, Bruno Moreira, Diego, Carlos, Ahmed Said, Fábio Coentrão, Ronan, Gabrielzinho e Galeno.