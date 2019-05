Fábio Coentrão dispara em várias frentes: «É complicado jogar nestes clubes...»

Coentrão ficou à espera que Samaris o levantasse e acabou por... baixar os calções do grego Coentrão ficou à espera que Samaris o levantasse e acabou por... baixar os calções do grego

Fábio Coentrão deixou duras críticas ao futebol português na flash interview da Sport TV, apontando principalmente o lance a fechar a 1.ª parte, em que o Rio Ave pediu penálti e onde na sequência o Benfica marcou pela segunda vez."Vocês viram. Voltámos a fazer um bom jogo frente a uma boa equipa, mas agora que estamos no fim, olho para trás e vejo que é complicado jogar nestes clubes em que estou agora, com muito orgulho, atenção! Mas torna-se mais complicado ganhar jogos. No lance do 2-0 há uma falta evidente. Por que é que os árbitros não têm coragem de fazer às equipas pequenas o mesmo que fazem às grandes? Se é falta, tem de marcar falta! Ponto final! Assim mais complicado se torna, mas pronto, o nosso futebol, infelizmente, está assim. Demonstrámos que somos uma boa equipa. Tenho muita pena de não tirar pontos ao Benfica", começou por dizer."Se a desvantagem ao intervalo pesou muito? Óbvio que sim. Contra uma equipa com o talento que tem o Benfica é difícil. O nosso futebol precisa de uma reflexão...", acrescentou o internacional português.Questionado sobre os assobios dos adeptos do Benfica, Coentrão lembrou o seu passado: "Sempre dei tudo pelo Benfica. Trabalhei bem naquela casa. Dei dinheiro ao Benfica, ajudei o Benfica e o Benfica ajudou-me o Benfica, mas o futebol é isto. O Benfica que siga a vida deles que eu sigo a minha. Não vou falar mais porque depois as pessoas vão complicar."