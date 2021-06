Fábio Coentrão é alvo do Goztepe

O internacional português Fábio Coentrão tem vindo a ser associado pela comunicação social turca a um potencial alvo para reforçar os quadros do Goztepe na próxima temporada. A informação mais recente deste alegado interesse foi publicada pelo jornal ‘Hurriyet’, mas sem vinculação oficial a qualquer das partes, até porque o lateral, de 33 anos, também ainda não se pronunciou sobre o que pretende para o futuro.

Recorde-se que Fábio Coentrão regressou à competição na época passada, depois de ter cumprido um ano sabático, em 2019/20, por opção. Uma época afastado das luzes da ribalta e durante a qual foram frequentes as notícias, também com origem na Turquia, a dar conta do interesse de vários clubes nos seus serviços, nomeadamente o Fenerbahçe e ainda o Antalyaspor.