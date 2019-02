Fábio Coentrão: «É frustrante e triste mas há que lutar»

Fábio Coentrão lamentou o, no Bessa. O jogador fala em frustração e lamenta que a equipa não tivesse conseguido pontuar neste jogo, depois de criar tantas oportunidades. No entanto, deixa uma garantia: "Vamos lutar"."Fizemos um excelente jogo, o melhor em campo foi o Bracali, o que diz tudo. Com 11 estivemos por cima, com 10 também e saímos frustrados. Temos uma equipa a com muita qualidade, jogámos bem e saímos com zero pontos. É frustrante e triste, mas há que lutar. Temos um excelente grupo, um excelente treinador, jogamos bem à bola e vamos cumprir o objetivo que é ficar nos 5 primeiros. Vamos lutar.""O Bracali foi o melhor em campo e, lá está, isso diz tudo. Às vezes falhamos na defesa, outras na finalização, mas isso são coisas que acontecem no jogo. Saímos com uma sensação de dever cumprido. Às vezes perdemos e ficamos frustrado porque não demos tudo, mas hoje demos tudo e saímos com zero pontos."