Fábio Coentrão e Nadjack regressam às opções do Rio Ave para defrontar Sporting

Fábio Coentrão e Nadjack regressaram este domingo aos convocados Rio Ave para a receção ao Sporting, da 11.ª jornada da Liga NOS, na segunda-feira.O internacional português volta às opções do técnico José Gomes depois de ter recuperado de uma cirurgia a um osso da mão esquerda, enquanto Nadjack regressou ao lote dos eleitos depois de ter cumprido um jogo de castigo.Em sentido inverso, Gelson Dala, que está nos Arcos por empréstimo do Sporting, não pode ser opção para este desafio, assim como os lesionados Nélson Monte, Ronan, Nuno Santos e Joca.O extremo brasileiro Galeno foi convocado, mas a sua utilização está em dúvida, uma vez que sentiu dificuldades físicas durante a semana.O Rio Ave, quinto classificado com 18 pontos, recebe o Sporting, quarto com 22, na segunda-feira, às 20:00, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.Léo Jardim e Paulo Vítor.: Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Buatu, Borevkovic, Junio Rocha, Afonso Figueiredo e Nadjack.Jambor, Tarantini, Diego Lopes e João Schmidt.: Murilo, Bruno Moreira, Fábio Coentrão, Gabriel, Galeno, Furtado e Carlos Vinícius.