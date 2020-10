Fábio Coentrão em estreia nos convocados do Rio Ave

O defesa Fábio Coentrão entra, pela primeira vez, nas opções do técnico do Rio Ave, Mário Silva, que o convocou para a partida deste domingo, frente ao Farense, da quinta jornada da Liga NOS.

O internacional português, que foi o último reforço assegurado pelos vila-condense para esta temporada, esteve, nas últimas semanas, a melhorar a forma física, depois de um ano sem competir, e poderá mesmo estrear-se no onze no jogo em Faro.

Também no lote dos eleitos está o avançado André Pereira, que, por opção técnica, não fez parte dos planos na última jornada, frente ao Benfica, na derrota por 3-0.

O único indisponível na formação da foz do Ave para a deslocação ao Algarve é o defesa brasileiro Junio Rocha, que ainda recupera de lesão.

O Rio Ave, 16.º classificado, com três pontos, desloca-se este domingo ao terreno do Farense, que ocupa a 18.º e última posição, com um, numa partida agendada para as 15:00, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de Convocados

- Guarda-redes: Kieszek e Léo Vieira

- Defesas: Ivo Pinto, Santos, Borevkovic, Fábio Coentrão, Nélson Monte e Pedro Amaral

- Médios: Pelé, Filipe Augusto, Francisco Geraldes, Tarantini, Lucas Piázon, Diego Lopes e Meshino

- Avançados: Carlos Mané, Bruno Moreira, Gelson Dala, André Pereira, Ronan e Gabrielzinho