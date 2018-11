Fábio Coentrão fraturou a mão

Fábio Coentrão, de 30 anos, fraturou mesmo a mão esquerda no duelo com o Aves. Todavia, o Rio Ave já delineou um plano de contingência para não ficar sem o contributo de um jogador importante na manobra de José Gomes.Coentrão vai andar com uma proteção obrigatória, mas continuará a treinar-se sem limitações. Ou seja, um cenário que permite antever que o esquerdino estará à disposição para integrar as opções frente ao Silves, para a Taça de Portugal, o próximo compromisso na agenda competitiva dos vila-condenses.A lesão aconteceu quando, após um lance confuso, Fábio Coentrão caiu mal logo aos 20', na deslocação ao terreno do Aves. Foi assistido e aguentou até ao fim com a mão ligada, embora se notassem algumas dificuldades evidentesBaixa garantida por motivo disciplinar para a receção ao Silves será Nadjack, fruto da sua expulsão frente aos avenses.