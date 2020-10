Fábio Coentrão reforça Rio Ave até ao fim da época

Fábio Coentrão vai ser apresentado hoje como reforço do Rio Ave até ao final da temporada, segundo apurou Record. O experiente lateral-esquerdo encontra-se, nesta altura, a realizar exames médicos em Vila do Conde para, depois, ser oficializado o seu regresso ao ativo.





O jogador, de 32 anos, teve como última experiência o... Rio Ave, na época 2018/19, tendo cumprido 23 jogos. Nesta última temporada de 2019/20, Fábio Coentrão não esteve em competição.Natural das Caxinas, em Vila do Conde, Coentrão tem um vasto currículo no futebol, com passagens por Benfica, Nacional, Sporting, Real Madrid, Zaragoza e Monaco, para além do emblema dos Arcos.