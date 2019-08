Filipe Augusto destaca evolução

Está no horizonte a estreia do Rio Ave no campeonato, com a equipa a preparar a receção ao V. Guimarães, agendada para este domingo à noite. O médio Filipe Augusto está confiante relativamente à forma em que se encontra o conjunto dos Arcos.





"Sinto que a equipa está a evoluir e acredito que fizemos uma ótima pré-época. Pudemos assimilar as ideias que o míster nos vem pedindo e acredito que temos tudo para fazer uma boa época", afirmou o brasileiro, aos meios de comunicação do clube, tendo ainda recusado embandeirar em arco na sequência da goleada (6-1) à Oliveirense, na Taça da Liga. "Temos de analisar o que não correu bem para consertarmos e preparar bem o próximo jogo. Só assim podemos evoluir", disse.Filipe Augusto espera um Vitória "forte", mas assegura que o Rio Ave está a "preparar-se para um ótimo jogo".