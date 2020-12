Filipe Augusto e a vitória na Taça: «Queremos chegar o mais longe possível na prova»

O Rio Ave seguiu em frente na Taça de Portugal, após bater o Famalicão, e Filipe Augusto não podia estar mais satisfeito com esse dado. Em entrevista ao Lance, o médio apontou a altos voos na competição.





"Foi muito importante continuar na Taça de Portugal. Vencemos uma boa equipa, isso também demonstra que temos um ótimo grupo, com jogadores de qualidade que estão a pensar chegar o mais longe possível nesta competição", apontou.Recordista em termos de passes acertados no campeonato, Filipe Augusto explicou o que o levou a conseguir a esse patamar. "Sempre acreditei e acredito que tenho potencial no que diz respeito aos passes. Nos treinos cobro e procuro sempre executar bem para quando chegar aos jogos ter confiança para os fazer. Fico feliz por estes números e pelas estatísticas. É um sinal de que tenho feito um bom trabalho neste capítulo, mas sinceramente fico muito mais feliz se os objetivos coletivos forem conseguidos", referiu.