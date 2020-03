Filipe Augusto elege chapéu contra o Tondela como o melhor golo da carreira

Filipe Augusto elegeu o melhor golo da carreira e foi um chapéu marcado ao serviço do Rio Ave, a 3 de dezembro de 2016, numa vitória por 3-1 sobre o Tondela.





"Gosto de recordá-lo por ter sido dedicado à minha esposa, que estava grávida da nossa primeira filha, e por ter sido um dos primeiros jogos após uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Percebi que o guarda-redes estava adiantado e pensei em fazer o chapéu. Fui muito feliz naquela noite e considero um golo muito bonito", relembrou.Refira-se que o médio defensivo, até pela posição que ocupa em campo, não é propriamente um goleador. Aliás, ao longo da sua carreira como profissional, desde 2012, Filipe Augusto tem apenas 9 golos e quatro deles foram já esta época, a sua melhor neste particular.