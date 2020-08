Filipe Augusto entusiasmado com época do Rio Ave

O médio Filipe Augusto coroou a sua melhor temporada em Portugal com o apuramento para a Liga Europa e não escondeu o entusiasmo pelo desempenho coletivo e individual.





“Fizemos o maior número de pontos da história do clube e realizei o maior número de jogos, golos e assistências desde que cheguei a Portugal. Acho que fiz uma ótima temporada, mas, mais do que números ou estatísticas, prefiro salientar a influência que todo o coletivo teve no desempenho sólido do Rio Ave”, disse.