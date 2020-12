Filipe Augusto fixa recorde na Liga

São poucas as dúvidas relativamente à preponderância de Filipe Augusto no processo de jogo do Rio Ave. Titular indiscutível na equipa de Mário Silva, o médio brasileiro tem vindo a destacar-se no capítulo do passe, tendo estabelecido um recorde de passes certos num jogo nesta edição da Liga diante do Gil Vicente e batido essa mesma melhor marca na mais recente jornada, contra o Boavista.

Frente aos galos, Filipe Augusto somou 106 passes certos, o equivalente a uma eficácia de 91,38%. Mas diante do Boavista chegou aos 109 passes bem-sucedidos em 114 tentados, o mesmo é dizer que teve uma eficácia de 95,61%, segundo a Opta.

Estas são os melhores registos individuais nos jogos deste campeonato e que sustentam a importância do médio, de 27 anos, no processo de jogo vila-condense, assumindo-se como um ponto de equilíbrio da equipa. A título de curiosidade, refira-se que a melhor marca do jogador na Liga 2019/20 foi de 147 passes certos frente ao Santa Clara e na época anterior (a do regresso ao Rio Ave) não foi além dos 77 passes corretos num só jogo, também frente aos açorianos.

Junio Rocha, Nelson Monte e Fábio Coentrão continuam com problemas físicos.