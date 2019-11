Filipe Augusto garante Rio Ave "preparado" para vencer Sporting de Braga

O médio brasileiro Filipe Augusto garantiu esta quarta-feira um Rio Ave "preparado" para vencer o Sporting de Braga, na partida de segunda-feira, da 12.ª jornada da Liga NOS.

Filipe Augusto, que esta quarta-feira participou numa iniciativa do clube vila-condense numa escola em Guilhabreu, na parte norte do concelho, desvalorizou as exibições irregulares dos minhotos no campeonato.

"Estamos preparados para vencer o jogo. Independentemente do momento do Braga vamos entrar para somar os três pontos. Temos trabalhado durante esta semana para dar uma boa resposta neste jogo", vincou o médio.

Filipe Augusto não acredita num eventual desgaste do adversário, devido ao compromisso da Liga Europa a meio da semana, vincando, com conhecimento, "que equipas como Braga "estão preparadas para encarar estas situações".

"Será um jogo especial para mim. É um clube que já passei, que conheço, onde ainda tenho amigos, e que respeito e tenho admiração. Mas vou preparado para vencer", assumiu.

Apesar da equipa vila-condense ocupar o sexto lugar do campeonato, com 15 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga, Filipe Augusto considerou que a sua equipa "podia estar numa posição melhor".

"Tem sido um campeonato muito disputado, com jogos difíceis, mas até podíamos estar numa situação melhor se não tivéssemos perdidos alguns pontos que nos dariam, agora, um maior conforto", partilhou.

Em termos individuais, o médio mostrou-se satisfeito com "a regularidade" com que tem entrado nas opções iniciais do técnico Carlos Carvalhal, e não escondeu a ambição de voltar a atingir patamares superiores, depois das passagens por Benfica e Valência de Espanha.

"Como qualquer jogador tenho ambição de alcançar voos mais altos, mas, por agora, só penso em trabalhar no Rio Ave e manter a confiança do grupo", assumiu.

Com menor presença nos 'onze' dos vila-condenses, o jovem defesa Pedro Amaral, que também participou nesta iniciativa do Rio Ave na escola em Guilhabreu, fez um "balanço positivo" da sua evolução no Rio Ave, mas também da sua prestação da equipa.

"Estamos nos lugares cimeiros da Liga, a um passo de seguir para 'final four' da Taça da Liga e continuamos na Taça de Portugal. Só podemos fazer um balanço positivo até esta fase da época", disse esquerdo.

O Rio Ave joga segunda-feira (2 de dezembro) no terreno do Sporting de Braga, em partida da 12.ª jornada, agendada para 18h45.