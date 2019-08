Filipe Augusto: «Hoje com o VAR os árbitros têm uma noção de cada lance»

Filipe Augusto considerou "justa" a vitória do Rio Ave, e destaca a introdução do VAR. "Hoje com o VAR os árbitros têm uma noção de cada lance, e saímos daqui com uma vitória justa. Viemos para impor o nosso jogo e as nossas ideias e foi o que fizemos", afirmou o brasileiro, à Sport TV, onde definiu os objetivos do Rio Ave: "Vamos lutar pelas competições europeias, mas sem pensar nisso. Vamos dar um passo de cada vez e depois fazemos as contas no fim".





Ao concretizar dois penáltis, o médio também revelou o seu segredo. "Treinamos durante a semana para dar a vitória em momentos como este", concluiu.