Filipe Augusto: «Não gostaria de jogar à porta fechada»

Filipe Augusto concedeu uma entrevista ao 'Esporte Interativo' onde comentou a situação atual vivida no país e no Mundo, marcada pela pandemia do coronavírus. O médio não lança possíveis previsões sobre datas de regresso da competição, mas deixa uma garantia: não quer jogar sem público.





"É uma situação muito difícil, nós ficarmos parados e longe do que mais gostamos de fazer. Entendemos que é uma situação onde temos de dar prioridade à saúde, não só a nossa mas a de todos. O futebol nestas horas torna-se muito pequeno. Mas quando se pensa na saúde, na nossa, na dos filhos, dos pais e da família, o futebol passa para segundo plano. Quanto aos jogos, eu não gostaria de jogar à porta fechada", referiu o médio do Rio Ave."Os adeptos têm grande influência no jogo, no espetáculo e na motivação dos jogadores. Eu gostaria de ter os adeptos de novo, todos ali para que não ficasse um vazio e sentir falta de alguma coisa quando voltasse a jogar", explicou."Vai demorar um pouco para que as pessoas sintam confiança em estar perto umas das outras, em se abraçarem nos golos. Se eu fosse um adepto, também pensaria assim. Essa insegurança. Mas espero que tudo acabe da melhor forma para todos e que voltemos a jogar futebol, a assistir aos jogos e a torcer pela equipa. É o que mais desejo", comentou ainda Filipe Augusto.Para lá do plano de trabalhos que os jogadores do Rio Ave têm cumprido nas suas habitações, tal como acontece noutros emblemas do futebol nacional, o médio de 26 anos também tem ocupado o tempo com outras atividades: "Acabei de ler o 'Poder da ação', de Paulo Vieira. Fala da vida e do plano emocional. E nesta fase é importante estarmos bem mentalmente. Se deixarmos a ansiedade e o desespero tomar conta de nós, este período torna-se mais difícil. Pretendo ler mais..."Filipe Augusto revelou ainda dedicar algum tempo a jogos de consola, claro está, de futebol. "Jogo com várias equipas, mas também jogo com o Rio Ave, porque gosto de jogar comigo!", atirou, com risos à mistura.