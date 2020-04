Filipe Augusto: «O mais perto que estive de Cristiano Ronaldo foi no casamento de Jorge Mendes»

Filipe Augusto chegou a representar os espanhóis do Valencia em 2014/15, por empréstimo do Rio Ave. Uma oportunidade de defrontar os dois principais astros do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Messi.





"Só defrontei o Messi. Contra o Real Madrid não cheguei a entrar no jogo. São dois grandes jogadores, muito acima da média. O Méssi nasceu com aquilo. O Cristiano trabalhou muito para ter aquilo. Então eu fico em cima do muro. Se estivesse de escolher seria muito injusto para ambos", disse o médio brasileiro do Rio Ave, em entrevista ao 'Esporte Interativo'.O jogador não defrontou CR7 nem o cumprimentou no casamento de Jorge Mendes, porque não se proporcionou. "Não o conheço pessoalmente, mas estive muito perto de muitos jogadores, no casamento do Jorge Mendes. Eu e a minha esposa fomos convidados. Não o cheguei a cumprimentar, mas foi o mais próximo que estive do Cristiano, mas também do James Rodríguez ou do Pepe, que também são agenciados por Jorge Mendes", disse."É muito bom ser agenciado por uma grande empresa, mas quero clarificar uma questão: isto não dá nenhuma regalia se não mostrar o valor dentro do campo", salientou Filipe Augusto, que explicou como começou a ligação à Gestifute: "Foi quando fui convocado para a seleção sub-20 do Brasil, estava a subir ao escalão profissional do Bahia, no início de 2012. Tivemos um torneio na África do Sul e eu joguei muitos jogos, praticamente todos. Deu visibilidade importante e quando voltei a Salvador da Baía, o clube tinha proposta da empresa Gestifute. Era uma boa oportunidade, tendo em conta que trabalham com o futebol europeu".Filipe Augusto estabeleceu ainda como sonhos representar a seleção principal do Brasil e jogar na Premier League. "Eu não deixo de sonhar", atirou.