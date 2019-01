Filipe Augusto oficializado no Rio Ave

Filipe Augusto foi oficializado como reforço do Rio Ave, esta quarta-feira, confirmando-se a notícia adiantada por O médio brasileiro, de 25 anos, regressa a uma casa que bem conhece para assinar um contrato válido por duas temporadas e meia, ficando vinculado ao emblema de Vila do Conde até 2021.O anúncio foi feito pelo clube da caravela no site oficial, numa publicação através da qual deixa uma mensagem de boas-vindas ao jogador. "Regressar a Vila do Conde é quase entrar numa casa sentindo que da qual nunca se desligou. Bem vindo Filipe… outra vez !!!", escreveu o Rio Ave.Uma felicidade que foi partilhada também por Filipe Augusto, que assumiu estar muito satisfeito por estar de volta. "É um lugar que me marcou. Não vou dizer pelas tristezas ou pelas lesões, porque é um lugar que me marcou pelas alegrias, pelo lado positivo, pela volta por cima. É um ambiente que me passa a confiança para continuar a lutar", garantiu.De referir que o Benfica, clube ao qual o médio estava ligado até então, salvaguardou 50 por cento do passe do atleta.