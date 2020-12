Filipe Augusto parado abre porta a Jambor

Após ter saído ao intervalo frente ao Sp. Braga com problemas musculares numa coxa, Filipe Augusto ainda não treinou e é dúvida para a receção ao Marítimo. Para além do médio brasileiro, Júnio Rocha, a recuperar de uma intervenção cirúrgica, e Lucas Piazón, infetado com Covid-19, não participaram na sessão de trabalho de ontem. Por seu lado, Nelson Monte, cuja utilização também ainda é uma incógnita, treinou de forma condicionada.

Caso Filipe Augusto, que soma 11 encontros esta época, não possa ir a jogo, Jambor assume-se como a opção mais forte para fazer parelha com Pelé no meio-campo. O croata foi o escolhido para render Filipe Augusto em Braga, mas há ainda Tarantini para ter em conta na equação. Tanto o capitão como Jambor não são titulares desde o duelo da Taça com o Monção.