Foco no recorde de pontuação

Carlos Carvalhal quer a equipa sem pensar no que está para trás e colocou no imediato um novo foco, assumindo o objetivo de ainda conseguir esta época, pelo menos, igualar o recorde de pontuação da história do clube na 1ª Liga, que são os 51 pontos de 2017/18. Nesse sentido, o jogo em Setúbal será fundamental, pois neste momento faltam dez pontos aos vila-condenses e há margem de manobra para este plantel conseguir o feito até ao final da Liga.