Francisco Geraldes e o regresso ao Rio Ave: «Vim à procura de um futebol positivo»

Francisco Geraldes é, a par de Gelson Dala e Léo Vieira, um dos reforços já apresentados pelo Rio Ave para a temporada 2020/21. Em declarações aos meios oficiais do clube, o médio explicou o que motivou este regresso ao conjunto rioavista, que representou em 2017/18 por empréstimo do Sporting.





"Esta é uma casa onde fui muito feliz e onde espero repetir aquilo que foi feito. A cidade recebe muito bem quem é de fora e comigo não foi exceção. Isso repercute-se naquilo que o clube tenta transmitir aos jogadores, dá-nos tranquilidade para trabalhar", começou por dizer, deixando depois elogios à forma de trabalhar do Rio Ave: "O clube tem uma estrutura muito forte, as pessoas têm valências profissionais enormes e há atenção aos pormenores como as refeições, os estágios e os centros de treinos e isso motiva os jogadores".O médio, de 25 anos, aproveitou ainda para explicar aos adeptos que Francisco Geraldes encontrarão. "Os adeptos podem esperar o mesmo Francisco Geraldes que esteve cá há algumas épocas. Vim à procura de um futebol positivo, que divirta os jogadores e que transmita prazer aos adeptos. Acho que isso é fundamental para se atingir bons resultados", vincou.