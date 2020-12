Francisco Geraldes inscreve-se em curso de treinador de futebol

Francisco Geraldes tem 25 anos e por isso muito tempo pela frente para mostrar toda a sua qualidade nos relvados nacionais e, quem sabe, internacionais. Contudo, o médio do Rio Ave já prepara o futuro depois de pendurar as chuteiras, mas dá a entender que quer continuar ligado ao futebol... noutras funções.

Isto porque esta terça-feira o jogador que no início da época deixou o Sporting em definitivo para rumar a Vila do Conde partilhou, no Instagram, a ficha de inscrição para o curso de treinador nível I da UEFA.





A decisão de avançar já para a componente pedagógica está relacionada com o projeto de vida estipulado por Francisco Geraldes, pelo que a ideia de antecipar todo o processo formativo prende-se também com o tempo necessário para adquirir todas as valências atempadamente.O jogador assume-se como um apaixonado pelo jogo e entende que ainda há muito para explorar, de modo que pretende concluir todos os quatro níveis exigidos pela Liga Portugal para treinar nos escalões profissionais, além do tempo necessário para eventuais especialidades, antes colocar um ponto final na actual carreira. No mesmo contexto, Francisco Geraldes, que nunca escondeu o gosto pela leitura, também encara a formação de treinador como um meio para adquirir novas competências para lá dos conhecimentos técnicos necessários a um treinador.Um gosto pelo conhecimento generalizado, na certeza que a componente psicológica do treinador e a inerente vertente emocional que o desempenho de funções acarreta também lhe despertam muita curiosidade.