Francisco Geraldes lança primeiro livro

Francisco Geraldes é um apaixonado por literatura e acaba de anunciar, nas redes sociais, o lançamento do seu primeiro livro. "Cito, Longe, Tarde" é o título da publicação criada pelo médio do Rio Ave, um livro de poemas.





"Nunca pensei que viria a ser este o resultado final sempre que escrevia ou anotava algumas ideias, em registo de poesia, no meu caderno, algo que faço recorrentemente. Nesse sentido, os meus poemas são um exercício do que vivi, de procura por respostas a perguntas que, para mim, são fundamentais e que mais me inquietam mas também sobre o absurdo da existência e da nossa pequenez neste Universo tão vasto", começou por referir Geraldes, na sua conta do Instagram."Creio que não podia ser mais verdadeiro pois cada texto partiu de algo que já existia, quer fosse um sentimento, uma ocorrência ou até um estado de espírito, não sendo, assim, uma criação do nada. Como disse há pouco tempo numa entrevista, acredito que quando terminamos a leitura de um livro, já não somos a mesma pessoa que éramos quando o abrimos. Por isso, espero que desfrutem da viagem e que esta vos toque ou que se identifiquem com ela, à sua maneira", prosseguiu.