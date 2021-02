Francisco Geraldes põe todos a ler

Em iniciativa inédita num clube de futebol, o Rio Ave vai tentar colocar os seus adeptos a ler na companhia de Francisco Geraldes. O médio é conhecido pelo seu gosto pela leitura e agora vai colocar em prática essa paixão, partilhando todos os meses as suas sugestões e promovendo naturalmente a participação de todos os vila-condenses. Numa parceria com o Plano Nacional de Leitura, Francisco Geraldes estará uma vez por mês num espaço cultural de Vila do Conde, lendo excertos de livros que entretanto serão também sugeridos pelos sócios e adeptos.

Entretanto, o plantel esteve de folga nos últimos dois dias e hoje regressa ao trabalho. Fábio Coentrão será reavaliado ao problema muscular que o impediu de ser opção para o jogo em Guimarães.