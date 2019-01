Gabrielzinho e Leadrinho sofreram entorses

O empate do Rio Ave diante do Feirense (0-0), no passado domingo, trouxe duas dores de cabeça a Daniel Ramos, uma vez que tanto Gabrielzinho como Leandrinho tiveram de ser substituído no decorrer do encontro, devido a lesão.No caso do extremo, a situação foi mais aparatosa, dado que este teve mesmo de ser retirado do relvado de maca, depois de ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo.Já o médio terá contraído uma entorse no tornozelo após uma entrada dura ainda na primeira parte, mas acabou por aguentar até à etapa complementar, saindo apenas aos 54', já em dificuldades.O tempo de paragem não é ainda conhecido, mas ambos serão reavaliados esta terça-feira, altura em que o Rio Ave arranca a preparação para a visita ao reduto do Marítimo.Para esse encontro, Daniel Ramos já deverá poder contar com Jambor, que está em fase final de integração. Dala e Borevkovic, por sua vez, devem ficar de fora desse embate por ainda não terem debelado as respetivas lesões musculares.Nuno Santos e Joca recuperam de cirurgia.