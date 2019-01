Galeno falhou jogo com o Marítimo devido a estado gripal e febre

O avançado do Rio Ave Galeno ficou esta segunda-feira de fora devido a apresentar estado gripal e febre, antes do jogo com o Marítimo, que os vila-condenses venceram por 2-0, da 19.ª jornada da I Liga.No final da partida, antes de o treinador Daniel Ramos falar aos jornalistas, o diretor de comunicação do Rio Ave, Marco Carvalho, revelou a razão para a ausência do jogador brasileiro, que tinha regressado à convocatória depois de cumprir um jogo de suspensão."O Galeno viajou com a equipa ontem [domingo]. Já apresentava estado gripal com febre quando saímos do Porto. Ainda assim, viajou para ver como reagia à medicação. Hoje, acabou por ficar no hotel. Vai agora ao aeroporto, porque estava com 39º de febre, razão pela ausência na convocatória", adiantou Marco Carvalho.O extremo, de 21 anos, que está emprestado pelo FC Porto, tem 25 jogos realizados e oito golos apontados esta época no Rio Ave.Mesmo sem Galeno, o Rio Ave venceu hoje o Marítimo nos Barreiros, por 2-0, com golos de Diego Lopes (52 minutos) e João Schmidt (90+1), de grande penalidade, no primeiro triunfo do técnico Daniel Ramos, que colocou um ponto final numa série de dez jogos sem ganhar.