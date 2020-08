Gelson Dala assina pelo Rio Ave até 2023

Depois de Francisco Geraldes, o Rio Ave anunciou há poucos minutos a contratação de Gelson Dala. Tal como no caso do médio, o avançado angolano deixa o Sporting em definitivo e assina até 2023. Segundo a nota da equipa de Vila do Conde, também Gelson Dala é garantido "no âmbito da transferência de Nuno Santos para o Sporting".





Também tal como no caso de Geraldes, este trata-se de um retorno do angolano a uma casa na qual se evidenciou, já que em três passagens em períodos distintos (em 2016/17, 2018/19 e 2019/20) mostrou serviço com 14 golos e várias atuações de realce.