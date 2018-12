Gelson Dala de regresso aos convocados

O regresso de Gelson Dala é a nota de destaque da convocatória do Rio Ave para a partida de domingo em casa do Vitória de Guimarães, da 12.ª jornada da Liga NOS.O avançado angolano falhou o último jogo dos vila-condenses na derrota (3-1) frente ao Sporting, por pertencer aos quadros dos leões, mas regressa agora ao lote dos eleitos do técnico José Gomes.Em sentido inverso, Afonso Figueiredo, Bruno Moreira e Damien Furtado ficam, por opção, de fora desta deslocação a Guimarães, enquanto, por lesão, continuam afastados Ronan, Joca e Nuno Santos.O Rio Ave, sexto classificado com 18 pontos, desloca-se este domingo a casa do Vitória de Guimarães, quinto também com 18, numa partida agendada para as 17:30.: Léo Jardim e Paulo Vítor: Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Buatu, Borevkovic, Junio Rocha e Nadjack.: Jambor, Tarantini, Diego Lopes e João Schmidt.Gelson Dala, Murilo, Fábio Coentrão, Gabriel, Galeno e Carlos Vinícius.