Gelson Dala não festejou golo no regresso a Alvalade

A partida em Alvalade foi especial para quatro elementos do Rio Ave, todos com um passado ligado ao Sporting: Fábio Coentrão, Gelson Dala, Francisco Geraldes e Carlos Mané, em particular estes dois últimos, que cumpriram toda a sua formação pelos verdes e brancos. Curiosamente, o golo do Rio Ave foi construído por três desses ex-leões: Geraldes desmarcou Mané, que de primeira assistiu o golo de Dala. Dado o seu passado, o atacante angolano nem festejou, limitando-se a levantar os braços ao ar, como que a pedir desculpa. Foi pois um encontro carregado de simbolismo para este quarteto, que aproveitou o final da partida para rever João Palhinha, João Mário ou Coates, que fizeram questão de saudar.

Refira-se que Coentrão foi o mais efusivo do quarteto, tendo aproveitado para dar um abraço sentido a Rúben Amorim, com quem jogou em 2009/10 e em 2010/11 pelo Benfica.

Ainda assim, para lá dos amigáveis reencontros, registo para uma discussão mais ‘acalorada’ entre Guga e Porro, mas prontamente sanada pelos elementos dos bancos de suplentes.