Guga está perto de trocar o Famalicão pelo Rio Ave

Está prestes a confirmar-se o primeiro reforço de inverno do Rio Ave. Trata-se de Guga, médio de 23 anos do Famalicão. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o jogador está muito próximo de selar a sua transferência para o emblema de Vila do Conde. Um dossiê que deve ficar concluído em breve, com a assinatura do contrato.





O acordo prevê uma transferência em definitivo para o Rio Ave e tudo indica que o Famalicão vai ficar na posse de parte dos direitos económicos de Guga. Guga tinha contrato com o Famalicão até junho de 2025.O médio chegou ao emblema famalicense no início da temporada passada, tendo nessa campanha disputado 29 encontros oficiais e apontado dois golos. Na presente época foi pouco utilizado pelo treinador João Pedro Sousa, com um registo de sete jogos realizados, apenas três na condição de titular, e um golo marcado.