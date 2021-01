Guga feliz por chegar ao Rio Ave: «Nem pensei duas vezes»

Guga não podia estar mais feliz pela mudança que concretizou para o Rio Ave. O médio está grato pela oportunidade e garante que não pensou duas vezes. "Estou muito feliz. Quando surgiu a oportunidade de vir para este clube nem pensei duas vezes. É um passo importante na minha curta carreira e espero ser muito feliz aqui", disse, na apresentação aos meios oficiais rioavistas.





Nas últimas épocas, o Rio Ave tem-se cimentado como um candidato crónico às competições europeias, um dado que não passou ao lado de Guga no momento de escolher. "O Rio Ave é um clube que tem feito grandes campanhas, potencia jogadores para outros palcos, aprecio o jogo do Rio Ave, um jogo de posse. Isso enquadra-se nas minhas características. Quando surgiu a oportunidade de vir para aqui nem pensei duas vezes", assumiu.Apesar de saber que vai enfrentar uma forte concorrência, Guga promete o tudo por tudo para ajudar. "Há jogadores muito bons no meio-campo, que aprecio bastante. Sou mais um para ajudar. Prometo dar tudo para quando tiver oportunidades mostrar que tenho qualidades e dar tudo para vencer", apontou.No momento de falar para os adeptos, o médio assegurou que trabalhará sempre no limite para ajudar o clube a atingir os seus objetivos. "Sou muito trabalhador, raçudo, gosto de ter bola, gosto de fazer golos. Prometo muito trabalho. Há muito campeonato e acredito que vamos fazer boas coisas", concluiu.