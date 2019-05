Há esperança por Diego Lopes

Ausente das opções de Daniel Ramos nos últimos três jogos, Diego Lopes será esta manhã reavaliado no regresso das folgas ao problema muscular que o afetou e ainda existe a esperança de o brasileiro poder recuperar para o jogo com o Benfica.

Diego Lopes evoluiu dentro do previsto na última semana, ele que atuou pela última vez na receção ao V. Guimarães, no dia 14 de abril, mas mesmo que seja dado como apto pelo departamento clínico dificilmente entrará no onze, não só porque vem de uma paragem, mas principalmente porque Gelson Dala ‘pegou’ bem na missão de ser o principal apoio ao avançado Bruno Moreira.

Seja como for, será sempre uma boa notícia para o treinador poder contar com um dos jogadores mais influentes para um jogo tão decisivo como este, sendo que os vila-condenses ainda têm a possibilidade matemática de conseguir um posto europeu, apesar da desvantagem de quatro pontos para o V. Guimarães.

Livro dos 80 anos

Entretanto, no plano de comemorações da passagem de mais um aniversário, hoje será lançado o livro dos 80 anos do clube. A cerimónia decorre a partir das 19 horas no salão nobre do Centro Municipal da Juventude, sendo que a direção apela a todos os associados que, antes disso, se desloquem ao estádio para apoiar a equipa de sub-23 que discute com o Sporting a passagem à final da Taça Revelação.