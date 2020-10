Indisposição gástrica tira Mário Silva do jogo do Rio Ave com o Moreirense

Depois da surpresa na ficha de jogo do Moreirense, que conta apenas com cinco suplentes em virtude de algumas baixas de última hora provocadas pela Covid-19, também o banco do Rio Ave vai ter uma baixa de peso.





Trata-se de Mário Silva, técnico dos vila-condenses, que não vai poder orientar a equipa por força de uma indisposição gástrica sentida na véspera do embate. O treinador rioavista não se sentia em condições e, por essa razão, não está no banco, ficando Augusto Gama com a responsabilidade de assumir o leme.Assim, Rio Ave e Moreirense estarão privados dos seus técnicos, uma vez que, do lado dos cónegos, Ricardo Soares testou positiva à Covid-19.