Insultos após jogo com o Benfica obrigam Nuno Santos a tomar medida

Nuno Santos foi alvo de insultos e ameaças nas redes sociais por causa do jogo com o Benfica, no qual viu um vermelho direto aos 72 minutos, deixando o Rio Ave reduzido a 9.





O lance que valeu a expulsão de Nuno Santos O lance que valeu a expulsão de Nuno Santos

Numa publicação com uma foto do filho, surgiram muitos comentários insultuosos e alguns mais ameaçadores questionando a sua idoneidade. Perante isto, Nuno Santos viu-se obrigado a tomar medidas, desativando a opção de comentar e apagando os que já tinham sido publicados. Ficaram só os que se relacionavam com a imagem que assinalava o primeiro mês do filho.Os comentários eram na maioria insultuosos mas também houve quem saísse em sua defesa, condenando o tipo de linguagem utilizado.O Benfica venceu em Vila do Conde por 2-1, somando agora os mesmos pontos que o FC Porto (64).