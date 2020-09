Ivo Pinto dilata experiência no plantel do Rio Ave

O lateral Ivo Pinto reconhece que a dimensão europeia que o Rio Ave tem vindo a reclamar época após época foi um dos argumentos que mais pesaram na transferência para Vila do Conde. Perspetiva ambiciosa que o defesa espera retribuir com a experiência acumulada nas oito épocas consecutivas que realizou no estrangeiro, quer na emblemática Premier League, como na Croácia.

“O Rio Ave tem uma ambição europeia reconhecida e espero poder ajudar a equipa com toda a experiência que acumulei ao longo da carreira”, comentou Ivo Pinto à comunicação vila-condense, já com a perspetiva na pré-eliminatória da Liga Europa frente aos bósnios do Borac: “Há qualidade nos Balcãs e temos de estar preparados para trabalhar duro porque o adversário vai procurar superar-se.”