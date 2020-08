Ivo Pinto e Nando Pijanker apresentados como reforços do Rio Ave

O Rio Ave aproveitou o jogo de apresentação frente ao Marítimo para dar a conhecer dois reforços para a temporada 2020/21. Nesse sentido, Ivo Pinto e Nando Pijanker foram anunciados como caras novas no conjunto orientado por Mário Silva.





Profundo conhecedor do futebol português, Ivo Pinto chega a Vila do Conde por empréstimo do Dínamo Zagreb. Na temporada passada, o lateral-direito, de 30 anos, foi utilizado em 18 jogos ao serviço do Famalicão.Por seu lado, Nando Pijanker, defesa-central de 21 anos, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas. Em 2019/20, o neo-zelandês alinhou em dois jogos pelos suíços do Grasshoppers.Kieszek- 1Matheus Reis- 2Nelson Monte- 4Filipe Augusto- 5Borevkovic- 6Gelson Dala- 7Tarantini- 8Bruno Moreira- 9Diego Lopes- 10Francisco Geraldes- 11Junio Rocha- 12Lucas Piazón- 14Vitó- 17Ronan- 19Costinha- 20Carlos Mané- 21Léo Vieira- 22Jambor- 23Pedro Amaral- 24Ivo Pinto- 25Rúben Gonçalves- 27Nando Pijanker- 28Aderllan Santos- 33Gabrielzinho- 70Carlos Alves- 98