Ivo Pinto eleito melhor do mês pelos adeptos do Rio Ave

O Rio Ave tem recorrido às plataformas digitais para mitigar a distância obrigatória nestes tempos de pandemia e uma das iniciativas passa por aquilatar, mensalmente, qual é o jogador que mais se tem evidenciado. Interação virtual que elegeu Ivo Pinto como o melhor jogador do mês de novembro, na certeza de que o lateral se apresenta como o sucessor de Carlos Mané, que reuniu o consenso em outubro.





No mesmo contexto, os simpatizantes do emblema de Vila do Conde também distinguiram como o melhor golo do mês o pontapé com que Gabrielzinho abriu o marcador em Monção, na Taça de Portugal.