Ivo Pinto incentivou escolinhas do Rio Ave

O lateral Ivo Pinto foi o convidado especial no treino, ministrado via zoom, das camadas mais jovens da formação do Rio Ave e, ainda que à distancia, a surpresa foi recebida com admiração por todos os futuros craques que militam nos escalões de sub-8, sub-9 e sub-10.

Momento de convívio peculiar e a que o defesa correspondeu com total disponibilidade, principalmente a esclarecer todas as dúvidas que a pequenada colocou, mas também a incentivar os jovens companheiros e respetivos treinadores para continuarem o trabalho nestes tempos difíceis de pandemia.

O atleta da equipa principal de Vila do Conde abordou praticamente todo o seu trajeto enquanto profissional. Desde a experiência de marcar Cristiano Ronaldo no treino da selecção, bem como a classificar o internacional chileno Alexis Sánchez como o jogador mais difícil de marcar em jogo, adversário que defrontou por mais do que uma vez, tanto na prestigiada Premier League, ao serviço do Norwich, como na Liga dos Campeões, pelos croatas do Dínamo Zagreb.

Recorde-se que o futebol de formação do Rio Ave, tal como sucede com todas as equipas do resto do país, está em ‘stand-by’ há mais de um ano por causa da pandemia da covid-19. Limitação com reflexos logísticos e competitivos, mas que não tem impedido o departamento vila-condense de manter os treinos com recurso às plataformas tecnológicas.