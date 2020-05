Já é conhecido o onze da história

O Rio Ave já divulgou o melhor onze da história que perdurará no que os vila-condenses chamaram de "Hall of Fame", culminando um período em que todos os sócios e adeptos votaram nos seus preferidos, entre cerca de 30 jogadores nomeados e que marcaram a história do clube de Vila do Conde.





Assim, o onze da história ficou desenhado desta forma: Trindade na baliza; Zé Gomes na direita, Duarte e Gaspar como centrais e Miguelito no lado esquerdo da defesa; meio-campo com André Vilas Boas, Niquinha e Bragança e o ataque entregue a Gama, João Tomás e Fábio Coentrão.