Já há datas do playoff de permanência na Liga NOS

O Rio Ave vai disputar o playoff de permanência na Liga NOS com o 3º classificado da Liga Sabseg (a definir entre Vizela, Arouca e Académica) com a primeira mão, em casa da equipa do escalão secundário, marcada para dia 26, às 21h45. A segunda mão está marcada para dia 30, em Vila do Conde, com o pontapé de saída marcado para as 19 horas. Ambos os jogos serão transmitidos na Sport TV.