Jambor já foi operado à rotura de ligamentos

Jambor foi submetido, esta segunda-feira, à intervenção cirúrgica ao joelho direito, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior. A lesão foi contraída durante o desafio com o V. Setúbal, no passado dia 9 de novembro.





A operação decorreu no Hospital da Ordem da Trindade, no centro da cidade do Porto, e foi realizada pelo experiente Dr. José Carlos Noronha, especialista neste tipo de lesão.O Rio Ave informou que a intervenção cirúrgica decorreu de forma satisfatória e Jambor deverá ter alta já esta terça-feira. Depois disso, o médio croata, de 24 anos, terá um longo período de recuperação, habitualmente fixado nos seis meses.